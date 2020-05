Ieper zet treintje in om stad en handelaars te promoten

Het treintje zal elke zaterdag rondrijden in de Ieperse binnenstad. Schepen Diego Desmadryl: "We kunnen deze zomer met grote zekerheid geen grote evenementen organiseren, maar we zullen wel inzetten op beleving. We willen mensen aansporen om naar Ieper te komen omdat hier veel te beleven valt: winkelen, wandelen, musea, tentoonstellingen. Elk weekend zal er wel iets te doen zijn.en het aanbieden van een treintje naar het hart van onze stad zal alleen maar een meerwaarde bieden. Bijkomend kunnen de mensen gratis parkeren op de randparking aan de Rijselpoort."