Ieperfest schrapt homofobe band na bedreigingen

Volgens sommigen is de groep homofoob, seksistisch en racistisch. Anderen zeggen dan weer dat de groep alleen maar wil provoceren en niet echt achter sommige uitspraken staat. Maar Ieperfest neemt geen risico.

Op Facebook motiveert de organisatie haar beslissing: “We zijn zeker niet bang van de choquerende kant van deze of eender welke andere band die we ooit geboekt hebben en nog zullen boeken. Er werden echter door bepaalde personen ernstige fysieke bedreigingen geuit tegenover de band en ons indien we de band zouden laten spelen. En in deze tijden willen we de veiligheid van iedereen op het festival (bands, vrijwilligers en bezoekers) optimaal garanderen. Vandaar deze beslissing.”