Ieperling nieuwe recordhouder 'Blokken'

Vanavond is Ewout Leys uit Ieper erin geslaagd om, als eerste deelnemer sinds Saar Bossuyt, een elfde keer het finalespel te spelen. En hij vond ook met de tip ‘hulp’ het achtletterwoord ‘bijstand’. Zij het nipt, in de laatste seconden, wat het meteen een bloedstollende finale maakte.



Daarmee is de Ieperling de absolute recordhouder. Als eerste kandidaat ooit heeft Ewout nu een ticket richting twaalfde aflevering beet.

Record blijft in West-Vlaanderen

De vorige recordhoudster, Saar Bossuyt uit Kortrijk, reageert erg sportief op de prestatie van Ewout: “Ik vind het mooi dat mijn record zo lang stand heeft gehouden. Maar ik ben ook echt blij voor Ewout dat het hem gelukt is. Het doet me veel plezier dat het record in West-Vlaanderen blijft.”



Jarenlang werd Saar op elk familiefeest over het record aangesproken. Volgens haar zal het nieuws binnen de familie dan ook voor veel commotie zorgen. Al grappend voegt ze eraan toe: “Voor mezelf vind ik het niet erg dat het tijdens de familiefeesten vanaf nu eens over iets anders kan gaan dan over mijn Blokken-record.”

