Ieperling overlijdt na confrontatie met Carapilsbende

De Ieperling van 44, die vorige donderdag betrokken was bij een discussie aan het station van Ieper en daarbij ten val kwam, is overleden.

Dat meldt het parket van West-Vlaanderen, afdeling Ieper. Tijdens de nacht van donderdag op vrijdag zou de man een discussie gehad hebben met een aantal anderen aan het station van Ieper. Het kwam tot een confrontatie, waarbij het slachtoffer met zijn fiets ten val kwam. Hij krabbelde recht en fietste naar huis, aan de achterkant van het station. 's Morgens belde de moeder van het slachtoffer de hulpdiensten, omdat de toestand van de man fel verslechterd was. Hij had een schedelbreuk en hersenbloeding opgelopen en was in coma geraakt. De groep mannen die verantwoordelijk is voor de toestand van het slachtoffer werd ondertussen geïdentificeerd. Het gaat om de 'Carapilsbende' die vaak samenkomt aan het station. De hoofdverdachte wordt nog opgespoord.

Lees ook: