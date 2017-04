Ieperlingen naar rechtbank tegen zwaar verkeer

Ze willen via een milieustakingsvordering in naam van de stad Ieper het Agentschap Wegen en Verkeer aanklagen. Dat doen ze omdat ze het zwaar verkeer in hun buurt willen bannen. Ze willen een tonnagebeperking afdwingen, maar volgens stad Ieper kan dat niet.

Doorgaand verkeer

Het zwaar verkeer wordt in de binnenstad geweerd en moet omrijden via de Noorderring en de Zuiderring. Maar een deel van het verkeer rijdt via de Krommenelstraat, de Ruuschaartstraat en de Kemmelseweg, en niet alleen om Heuvelland te bereiken. Via die weg bereiken ze ook sneller de N58 naar Komen-Waasten en Wervik. En dat doorgaand verkeer zit veel buurtbewoners dwars. Ze willen nu dus een tonnagebeperking afdwingen via de rechtbank.

Maar zo’n beperking is in strijd met het mobiliteitsplan, reageert schepen Dominique Dehaene. “We willen de weg wel verbreden en heraanleggen met stil asfalt. Door de ingediende bezwaren van de buurtbewoners, lopen die werken nu vertraging op.”