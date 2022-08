Ieperlingen vragen om annulering 'Frontnacht' in open brief

Volgens het collectief zullen er groepen optreden die aanzetten tot haat, racisme en geweld. Om dat te bewijzen hebben ze een aantal songteksten geanalyseerd. De stad heeft net daarom voorwaarden gekoppeld aan de vergunning, maar volgens het collectief is het duidelijk dat de bands zich daar niet aan zullen houden.

Een citaat uit de open brief: “Laten we een beroep doen op uw verbeelding en het heel concreet maken : een lapsus, een moedwillige verspreking, een betekenisvolle verzwijging of verdoken allusie op een ‘gecensureerd’ nummer van een frontman in de bindteksten en…geloof ons, het vuur is aan de lont! De fans scanderen de bekende opruiende leuzen, het hek is van de dam. Men moet dan van zeer goeden huize zijn om deze massahysterie nog te kunnen indijken. Sterker nog: men moet dan met velen zijn en wat is het effect van zo’n politiemacht op een opgezweepte menigte? Stel dat men op zulke cruciale momenten besluit om toch maar niet in te grijpen (om geen escalatie te veroorzaken, wat in deze zeer goed te begrijpen valt), wat heeft men dan eigenlijk bereikt? Dat er zomaar een vrijgeleide werd gegeven aan het spuien van haat, racisme en fascistisch gedachtegoed wordt gedeeld! Dit is toch niet waar Ieper als vredesstad aan herinnerd wil worden?”

Het collectief vraagt aan het stadsbestuur om het evenement te annuleren. “Een neonazistisch, fascistisch en racistisch muziekfestival hoort niet thuis in Vredesstad Ieper, nergens trouwens.”

De open brief is onder meer ondertekend door twee oud-burgemeesters van Ieper: Luc Dehaene en Jan Durnez.

