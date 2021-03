Iepers straattheaterfestival afgelast

De hoop op een normale editie in april was er een klein jaar geleden nog wel, maar ook de voorbereidingen voor een coronaproof editie liepen volop. De coronacijfers gaan niet de goede kant op en grote versoepelingen zijn niet direct in zicht. Voor Ieper is het nu 100% zeker dat april te vroeg is voor een groot internationaal festival. Gisteren werd dan ook definitief beslist om De Gevleugelde Stad Ieper 2021 af te gelasten. Tijdens het weekend van De Gevleugelde Stad Ieper op 9, 10 en 11 april worden de filmpjes van geselecteerde groepen getoond op het grote scherm op de Grote Markt, een verwijzing naar wat het had kunnen worden.

Jan Victoor, coördinator De Gevleugelde Stad Ieper : “We werken hoe dan ook verder aan de promotie van de geselecteerde artiesten. Dit is onze verantwoordelijkheid als promotiefestival. Ondertussen starten we nu al vol moed aan de voorbereiding van De Gevleugelde Stad Ieper 2022. Hopelijk een normale editie, sterker dan ooit.”

Valentijn Despeghel, Schepen van Cultuur: “Hoewel we ook dit jaar het festival moeten missen, kunnen we met een bezoek aan de tentoonstelling in open lucht en de filmpjes op de Grote Markt de sfeer van de Gevleugelde Stad opsnuiven.”