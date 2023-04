Iepers theaterfestival 'De Gevleugelde Stad' viert 20ste editie

De Gevleugelde Stad Ieper is een internationaal promotiefestival voor circus- en straattheater. Tijdens dit festival, opgericht door Kurt Demey, Frank Poelvoorde en Jan Victoor, tonen artiesten uit binnen- en buitenland hun nieuwste acts aan organisatoren, promotoren en het publiek.

EDITIE 2023

Voor deze 20ste editie in 2023 ontving de organisatie meer dan 300 inschrijvingen van artiesten van over de hele wereld. Uiteindelijk werden 63 groepen uit 14 verschillende landen geselecteerd om tijdens het festival te spelen.

Dit jaar is het festival opgedeeld in drie zones. Een eerste zone situeert zich vooral rond het Le Touquetpark, met een nadruk op de Eigenheerdstraat waar de drie scholen een volwaardig festivalprogramma ontvangen. Een tweede gebied is het vestinggebied, van de Esplanade tot het Zaalhof. Ten slotte vormt het stadscentrum de derde zone met artiesten op de Grote Markt, in de Janseniusstraat, in het Astridpark en aan het Lapidarium. Alle zones worden over de drie dagen gebruikt.



Hoewel het festival vooral inzet op kunstvormen die kunnen plaatsvinden in de publieke ruimte, maakt de organisatie bij sommige acts de keuze om ze door het onvoorspelbare weer of de intimiteit van de voorstelling direct op een binnenlocatie te plaatsen. Zo gaan er voorstellingen door in CC Het Perron en in de Kapittelzaal van de Ieperse Kathedraal.