Ieperse burgemeester weer aan het werk

Hij werd toen in spoed opgenomen in het Jan Yperman Ziekenhuis in Ieper en meteen met succes geopereerd. Hij is sinds vorige vrijdag weer thuis. Hij moet nog lang revalidatie volgen, maar hij neemt stilaan zijn taken als burgemeester weer op, zij het nog niet volledig.

Het voorbije weekend was hij al aanwezig op de opening van twee nieuw lokalen in de Capucienenschool in de straat waar hij woont. Hij woonde ook een Last Post-plechtigheid bij onder de Menenpoort samen met de Ieperse Jeugdbrandweer.

Kalm aan

Vandaag gaat hij voor het eerst weer naar het administratief centrum Auris voor het managementsteam van de stad. In de loop van de week heeft hij nog enkele bijeenkomsten. Maar dat beperkt hij tot ongeveer een vijfde van zijn werkzaamheden vroeger. Want de dokters hebben hem aangeraden om het de eerste zes weken kalm aan te doen.

Ook zijn taken als Vlaams volksvertegenwoordiger houdt hij voorlopig nog op een laag pitje. Naar volgende gemeenteraadsverkiezingen toe wil hij - als de CD&V in Ieper dat wenst - nog op de lijst staan, maar hij zal geen nieuw mandaat meer opnemen.