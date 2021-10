Ieperse filmcineaste prominent met actualiteit in beeld

Het was een bijzondere avond voor cineaste Annabel Verbeke uit Ieper. Op Filmfest Gent toonden ze haar film "Four seasons in a day"

De documentaire ging al eerder in wereldpremière maar is nu voor het eerst te zien in ons land. Annabel Verbeke trok naar de oostkust van Ierland waar ze mensen volgde op de ferry tussen de Ierse republiek en Noord-Ierland. De film toont meer dan één grens die zowel ergens in de zee als in de hoofden loopt.

