Ieperse gemeenteraad krijgt vragenhalfuurtje

Nu heeft de communicatiedienst van de stad samen met SP.A-oppositieraadslid Ives Goudeseune, die voorzitter is van de gemeenteraadscommissie Inspraak, Communicatie en Regelgeving, een concreet voorstel uitgewerkt. Het wordt begin mei besproken in de commissie en gaat daarna naar de gemeenteraad voor definitieve goedkeuring.

Bedoeling is dat elke inwoner van Ieper een vraag kan stellen aan de gemeenteraad tijdens het vragenhalfuur. Het vragenhalfuur is wel geen debat of discussiemoment, maar biedt aan de inwoners de mogelijkheid om rechtstreeks vragen te stellen aan de gemeenteraad. De vragen moeten vooraf schriftelijk ingediend worden. De vraagsteller kan vragen stellen over het gemeentebeleid, beslissingen die door de gemeenteraad werden genomen of onderwerpen die van belang zijn in Ieper. De vragen mogen niet handelen over persoonlijke dossiers of over personen. De vraagsteller krijgt de kans om zijn vraag toe te lichten op de gemeenteraad.

Dit is het voorstel, dat eventueel nog kan worden aangepast door de gemeenteraad.