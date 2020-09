Ieperse kastanje boom van het Jaar?

Een monumentale kastanjeboom op de vestingen, in de buurt van de Menenpoort in Ieper maakt kans op de titel 'boom van het jaar'.

De vierstammige kastanje maakt oorspronkelijk deel uit van een kastanjedreef die rond 1860 is aangeplant. De boom raakte tijdens de Eerste Wereldoorlog beschadigd, maar herstelde zich. Ook de Tweede Wereldoorlog overleefde hij, toen veel mensen hout kapten om zich te verwarmen. De stamomtrek van de stronk bedraagt ruim 9 meter, de kastanjeboom is bijna 20 meter hoog. De boom is nu West-Vlaams laureaat en dingt mee naar de nationale titel 'boom van het jaar'. Mensen kunnen online stemmen voor hun favoriete boom, de resultaten worden in oktober bekend gemaakt.