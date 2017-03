Ieperse kinderen spelen mee in Y'parade

In Ieper vinden filmopnames plaats voor het historisch kunstproject Y'parade, een kortfilm die vertoond zal worden in het toekomstige Yper Museum.

Daaraan werken maar liefst 1300 Ieperse kinderen mee. De film is van de hand van beeldend kunstenaar Sven Verhaeghe en gaat over de geschiedenis van Ieper. Ze verwijst naar de parade die door de straten van Ieper trok in augustus 1854, tijdens de OLV van Thuyne Processie.

Iedere klas en iedere school kreeg een stukje Ieperse geschiedenis toebedeeld dat zich afspeelde in de buurt van hun school. Daarover kregen de kinderen les met educatief materiaal dat door het Yper Museum werd aangeleverd. Alle kinderen hebben ook geholpen aan het inkleden van de filmset en de accessoires. De première van de Y’parade is gepland op 14 mei tijdens de Vredesfeesten op en rond de Ieperse Grote Markt. Dan zal de kortfilm voor het eerst worden getoond op de binnenkoer van de Lakenhalle.