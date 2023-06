Ieperse klaroeners blazen Last Post in Washington

Twee klaroeners van bij ons hebben gisteren de Last Post geblazen in Washington.

Vanaf september volgend jaar zal de Last Post ook elke dag te horen zijn in Washington, als eerbetoon aan de Amerikaanse soldaten. The Last Post Association uit Ieper helpt mee door hun ervaring te delen. Onder de Menenpoort in Ieper weerklinkt de Last Post al sinds 1928. Een herdenking voor de slachtoffers uit de Eerste Wereldoorlog.

Bekijk ook: