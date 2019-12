De postzegel maakt deel uit van een reeks over India en de Eerste Wereldoorlog.

Op het vel staan, naast onze Menenpoort, nog andere monumenten die de Indiërs in WO1 herdenken: India Gate in Delhi - India, het Teen Murti gedenkteken in datzelfde Delhi, de Chattri in het Engelse Brighton, het vermistenmonument in het Franse Neuve-Chapelle en het nieuwe monument in Villers-Guislain eveneens in Frankrijk.

De postzegels zijn gedrukt op een half miljoen exemplaren.