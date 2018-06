Hij zou op 20 juli 87 jaar oud zijn geworden. André Verstraete was schepen in de stad Ieper voor de toenmalige CVP van 1971 tot 1982. En hij was burgemeester van Ieper van 1983 tot 1994. André Verstraete, die afkomstig was uit Nieuwkerke bij Heuvelland overleed in het Jan Yperman Ziekenhuis. De begrafenisplechtigheid vindt plaats op zaterdag 16 juni om 12 uur in de Onze-Lieve-Vrouw Middelareskerk in Ieper.