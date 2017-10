Ieperse regisseur in running voor Oscarnominatie

De film won in de categorie beste internationale film en is daarmee in de running voor een selectie voor een Oscar Academy Award. In zijn film stelt Ghesquière een wereld voor waarin iedereen het syndroom van Down heeft tot er een jongetje wordt geboren dat "anders" is. "Omdat dit festival vrij laat op het jaar valt, komen we terecht op de longlist voor de Oscars van 2019", zegt de regisseur. "We weten ook niet hoeveel titels uiteindelijk op die lijst staan, dus we proberen nuchter te blijven. De film doet het wel goed in heel de wereld, zoals onder meer in Japan, Portugal en Mexico. Dat wijst er toch op dat we een universeel thema hebben aangesneden. Uiteraard zijn we fier op deze nieuwe prijs en is het toch een eer om op de nominatielijst te staan", besluit Ghesquière.