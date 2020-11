Door corona is er ook in Ieper geen kerstmarkt dit jaar. Maar om toch wat die gezellige sfeer te creëren hebben elf horecazaken op de markt hun terras omgebouwd tot een grote kerstchalet. Het idee was er al, nog voor de tweede lockdown, maar toch zijn de chaletgevels er gekomen. Voor de sfeer, want klanten mogen de chalets dus niet binnen.