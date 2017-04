Ieperse voedingszaken voldoen aan wetgeving

Het merendeel van de de bedrijven (84%) dat het Federaal Voedselagentschap in Ieper controleerde vorige maand, heeft een gunstig resultaat behaald.

Een week lang controleerde het FAVV, keukens, restaurants en detailhandels waar voeding wordt verhandeld. De controleurs vielen binnen in 385 bedrijven. Het gaat om 176 horecabedrijven, 46 gemeenschapskeukens, 142 detailhandels en 21 kermis- of marktkramen. In totaal werden 51 waarschuwingen (13%) en 13 processen-verbaal (3%) opgesteld.

Hercontrole

Die waren voornamelijk te wijten aan inbreuken op de vlak van hygiëne, infrastructuur, temperatuurbewaking, etikettering en het rookverbod. Geen enkele vestiging werd gesloten omwille van een dringend gevaar voor de volksgezondheid. Maar 22 kg voedingsmiddelen werden in beslag genomen. Zaken met een ongunstig resultaat krijgen een hercontrole.