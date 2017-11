Iets zwaardere straf in beroep voor doodrijder Saar Gevaert

De rechtbank van Kortrijk velt vandaag in beroep een iets zwaardere straf in de zaak van de doodrijder van Saar Gevaert. De aanrijder krijgt een celstraf van ruim 3 jaar met uitstel en tien jaar rijverbod.

Het meisje werd op 17 december 2015 omver gereden in Gits. De dader pleegde vluchtmisdrijf.

Zwaardere straf dan in december 2016

De dertiger die Saar Gevaert op haar fiets in Gits aanreed en vluchtmisdrijf pleegde, kreeg in december 2016 al een celstraf van 2,5 jaar met uitstel en een rijverbod van 43 maanden. De Kortrijkse politierechter achtte de man van 32 jaar schuldig aan onopzettelijke doding van het 15-jarig meisje. Maar er werd beroep aangetekend omdat de celstraf volledig met uitstel was. Herbekijk hier het verslag uit december 2016.

Wat gebeurde er in december 2015?

Op 17 december 2015 werd Saar Gevaert gegrepen door een auto toen ze omstreeks 18 uur met haar fiets op weg was naar huis. Dat gebeurde toen ze de Bruggesteenweg wilde oversteken. De aanrijder reed door, maar gaf zich omstreeks middernacht aan bij de politie. In de loop van de avond bezweek Saar in het ziekenhuis aan haar verwondingen.

De man had gedronken toen hij het meisje aanreed. Bovendien was zijn wagen niet verzekerd, niet gekeurd en niet ingeschreven. Hij werd eerder voor gelijkaardige feiten veroordeeld in 2006.

