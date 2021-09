IFFM voert onderzoek naar Amerikanen in W.O.I

Het In Flanders Fields Museum in Ieper voert de komende jaren een onderzoeks- en publieksproject naar de Amerikaanse aanwezigheid in België tijdens de Eerste Wereldoorlog.

Dat doet het samen met de ambassade van de Verenigde Staten in België en het Smithsonian Institution in Washington. Titel van het project is: Americans in Flanders Fields, Names and Places, 1917-1919. Zo zullen alle Amerikaanse slachtoffers die in de Eerste Wereldoorlog op Belgisch grondgebied zijn omgekomen, geïdentificeerd worden en geïntegreerd worden in herdenkingspraktijken. Samen zullen ze ook expertise uitwisselen. Er wordt ook een app ontwikkeld met historische informatie en persoonlijke verhalen en er komt een tentoonstelling om de resultaten van het project aan een breed publiek bekend te maken. (Lees verder onder de foto)

Weinig bekend

Vier Amerikaanse Divisies vochten in België tijdens de Eerste Wereldoorlog: de 27ste en de 30ste nabij Ieper in juli en augustus 1918, de 37ste en de 91ste in het gebied tussen Waregem en Oudenaarde in oktober en november 1918. Vandaag is er, buiten Flanders' Field Cemetery in Waregem, de Ohio-Bridge in Oudenaarde, en de gedenktekens in Kemmel en Oudenaarde, weinig dat de bezoeker herinnert aan de Amerikaanse aanwezigheid in Vlaanderen tijdens de Eerste Wereldoorlog. Bovendien liggen de handvol bestaande Amerikaanse sites ver uit elkaar en zijn ze niet met elkaar verbonden.