Ijsberen in 8 graden

In Oostende zijn 5000 moedigen het water ingesprongen tijdens de jaarlijkse nieuwjaarsduik. De opbrengst van de duik gaat naar Make A Wish en SOS Kinderdorpen.

De nieuwjaarsduik is toe aan haar 31ste editie. Vorig jaar toonde de thermometer nog -8 graden, maar dit jaar kunnen de 5000 deelnemers rekenen op iets warmere temperaturen. Het zeewater is vandaag 8 graden. 2000 enthousiastelingen schreven zich vooraf in, dat is een heel stuk meer dan vorig jaar toen de duik nog op 1 januari was.

Tijdens de nieuwjaarsduik trotseren de zogenaamde ijsberen het koude Noordzeewater om zo het nieuwe jaar in te zetten. Met 5000 deelnemers mag de Nieuwjaarsduik in Oostende zich de grootste van het land noemen.