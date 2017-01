Een tiental moedige 'ijsberen' verzamelden deze middag in het openluchtzwembad van Izegem om te zwemmen. Het water had een tempertatuur van 2,5 graden.

Het is vandaag bitterkoud, met temperaturen rond het vriespunt. Maar dat hield de zwemmers in Izegem niet tegen. Om aan het water te kunnen, moesten de zwemmers wel een gat kappen in de 10 centimeter dikke ijslaag die het zwembad bedekte. Daarna kon de pret beginnen, zoals je kan zien in de video beneden.