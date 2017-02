Meer in het nieuws om 18:30

In Oostduinkerke wordt het ijskoude zeewater getrotseerd om geld op te halen voor vzw Kiekafobee, een project dat zich inzet voor kinderen met kanker.

Tussen de sneeuwbuien door duiken enkele moedige ijsberen de Noordzee in. Ijskoud, maar dat is het waard. Samen zamelen ze geld in voor vzw Kiekafobee om kinderen met kanker een zorgeloze vakantie te bezorgen tijdens hun zware behandeling.