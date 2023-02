IJsculptuur De Lange Nelle als eerbetoon en protest

De Lange Nelle, de vuurtoren op de Oosteroever in Oostende blijft in het nieuws en in veel harten van Oostendenaars. Op de Nacht van de Musea en Galerijen vonden twee beeldende kunstenaars er niets beter op dan een Lange Nelle te kappen uit een blok ijs van 120 kilogram.

Een ode aan de toren, maar ook een beetje een protest tegen de ingreep om een deel het licht weg te nemen. Na anderhalf uur kappen en zagen komt Lange Nelle uit het ijs tevoorschijn. De vuurtoren blijft de gemoederen beroeren in Oostende. Het monument op de Oosteroever staat symbool voor de strijd om het licht niet te dempen.

Beeldhouwer Maximus transformeert een blok ijs van 120 kilogram in een vuurtoren van zo’n 2 meter hoog. Het is hard labeur om stukken weg te zagen, de gewenste vormen te kappen, want ijs is kwetsbaar. En het is zo’n 8 graden buiten, een beetje te warm eigenlijk.

Deze Lange Nelle blijft haar licht onverminderd verspreiden, ten minste tot de ijssculptuur helemaal wegsmelt. Maar de miniversie van de vuurtoren blijft lang genoeg overeind voor de Nacht van de Musea en Galerijen in Oostende.