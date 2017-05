IJsjesmaker wint gratis winkelpand in Poperinge

Bart Mostaert mag één jaar lang gratis een leegstaand winkelpand betrekken op de Grote Markt in Poperinge.

De man is van plan om een een ijsjeszaak in onder te brengen. De ondernemer won de wedstrijd "Win je winkel", van vzw Centrummanagement. Hij krijgt het pand één jaar lang gratis ter beschikking en heeft ook een starterspremie en een advertentie- , begeleiding- en communicatiepaket gewonnen.

Er waren negen kandidaten voor de wedstrijd. Ze werden onder meer geëvalueerd op de haalbaarheid van het project, de originaliteit en de economische meerwaarde voor de stad. De Poperingenaar wil in de winkel zijn eigen artisanaal roomijs verkopen en nieuwe smaken ontwikkelen in samenwerking met lokale leveranciers. Hij is ook van plan om workshops te organiseren.