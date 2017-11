Het IJssculpturenfestival vindt na een jaar afwezigheid opnieuw plaats in Brugge. Tot de laatste week van de kerstvakantie zijn 80 ijsbeelden te bewonderen in een grote tent op het stationsplein. De organisatie hoopt op 100.000 bezoekers.

In een tent van 1.250 vierkante meter staan bekende Disney-figuren in een jasje van ijs het publiek op te wachten. “Dit jaar vieren we de 25e verjaardag van Disneyland Parijs. Met niet minder dan 38 artiesten hebben we één maand tijd 2700 ijsblokjes getransformeerd”, zegt organisator Alexander Deman.

Vorig jaar was er geen ijssculpturenfestival in Brugge omdat de vorige organisatoren de huurprijs voor het stationsplein te hoog vonden.