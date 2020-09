IJzerbedevaart viert ivoren jubileum

Precies honderd jaar geleden vond de eerste IJzerbedevaart plaats. Deze glorieuze traditie herdenkt de gesneuvelde Vlaamse soldaten in de Eerste Wereldoorlog. Normaal gebeurt dit op 11 november ter ere van Wapenstilstand, maar de organisatoren keerden voor het jubileum terug naar de bron.

Vandaag dag op dag honderd jaar geleden vond de eerst IJzerbedevaart plaats. Een stuk cruciale Vlaamse geschiedenis dat het hele weekend wordt herdacht in Diksmuide. De focus ligt op zowel een terugblik op het verleden als een debat over de toekomst. De tweedaagse sloot af met een bloemenhulde aan de heldenhuldezerken aan de Paxpoort.

Strijddag

De eerste bedevaart was een hulde aan Joe English, die trouwens ook de zerken ontwierp. Meer dan kunstenaar wordt English vooral herinnerd als een icoon van de Vlaamse ontvoogdingsstrijd. Jarenlang dachten aanwezigen terug aan de overleden soldaten die voor ons land en voor vrijheid vochten in WOI. Dat evolueerde naar een echte Vlaamse strijddag.

Tijdens de hoogdagen zakten duizenden mensen af naar de weide aan de voet van de IJzertoren. Het valt te betwijfelen of we die tijd ooit nog terugzien. Door coronamaatregelen was toegang en de festiviteiten sowieso beperkt.

Dat wil niet zeggen dat de herdenking wegdeemstert. De organisatie wil van het honderjarig ivoren jubileum gebruikmaken om de IJzerbedevaart terug te doen opleven. Alles was dan ook online te volgen.