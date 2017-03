IJzertoren voortaan open voor privéfeestjes

Dat is het gevolg van tegenvallende bezoekerscijfers. Het bezoekersaantal is van zowat 146.000 in 2014 gedaald naar net iets meer dan 65.000 vorig jaar. De IJzertoren is op zoek naar activiteiten om bezoekers te lokken. Wie een babyborrel, een familie- of bedrijfsfeest wil organiseren, kan de zaal voor vijfhonderd euro huren. Er is ook een overeenkomst gesloten met een Amerikaanse touroperator om tijdens de periode april-september fietstoeristen die in Brugge verblijven, naar de IJzertoren te halen.