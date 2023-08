IJzerwake mag doorgaan

Ieper heeft een Vredescharter uitgewerkt voor evenementen in de stad. Dat moet er voor zorgen dat de vredesboodschap en anti-discriminatieregels van de stad Ieper worden nageleefd. De organisatoren van de wake hebben dat charter ondertekend, zonder bijkomende voorwaarden te stellen. Het evenement kan dus op 27 augustus doorgaan.

Eerder deze maand besliste het stadsbestuur om geen vergunning toe te kennen voor de Kameraadschapsavond op 26 augustus. Het gaat om een zangavond aan de vooravond van de IJzerwake. Volgens het stadsbestuur bestond er te veel onduidelijkheid en tegenstrijdigheden over de precieze bedoeling van het evenement. Bovendien merkte de stad dat er in de communicatie over de Kameraadschapsavond uitdagende taal gesproken werd. Het risico op verstoring van de openbare orde is volgens haar dus te groot en dus kreeg de zangavond geen vergunning.

De organisatie van de IJzerwake besliste om naar de Raad van State te stappen tegen dat verbod op de Kameraadschapsavond. Die neemt vrijdag een beslissing.

