IJzerwake trekt naar Raad van State tegen beslissing stadsbestuur

Afgelopen maandag besliste het Ieperse stadsbestuur om geen vergunning voor de Kameraadschapsavond op 26 augustus 2023 te verlenen. Het gaat om een zangavond aan de vooravond van de IJzerwake. Volgens het stadsbestuur bestaat er te veel onduidelijkheid en tegenstrijdigheden over de precieze bedoeling van het evenement. Bovendien merkt de stad dat er in de communicatie over de Kameraadschapsavond nu al uitdagende taal gesproken wordt. Het risico op verstoring van de openbare orde is volgens hen dus te groot en dus krijgt de zangavond geen vergunning.

Vredescharter

De organisatie van de IJzerwake laat vandaag aan onze redactie weten dat ze een snelprocedure bij de Raad van State opstarten tegen de beslissing. Ze weigeren bovendien om het vredescharter opnieuw te ondertekenen. Dat deed de organisatie al eerder, maar voegde bij de ondertekende versie enkele opmerkingen. Volgens het stadsbestuur blijkt daar weinig engagement uit. Ze eisten daarom dat de organisatie het charter opnieuw en onvoorwaardelijk zou ondertekenen voor 16 augustus. Door de weigering komt de IJzerwake zelf nu ook op losse schroeven te staan.

Op een reactie van de stad is het nog wachten.

Bekijk ook: