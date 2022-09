"Ik ben een eenzame man": Pedojager lokt West-Vlaming in de val in Nederlands bos

Een man uit Langemark-Poelkapelle is gearresteerd nadat een filmpje opdook waarin een Nederlandse pedojager hem in de val lokte. Het parket is een onderzoek gestart.

De Nederlander lokte de vijftiger naar Nederland, door zich voor te doen als een meisje van amper 13. De man duikt op in het bos, met een zak met een dekentje, vaseline en slagroom. Daarop vraagt de Nederlander wat dat betekent, waarop de man zegt dat het een misverstand is. "Dat was niet de bedoeling," zegt hij, ook al heeft hij drie uur gereden. "Het was vriendschappelijk," zegt hij.

"Ben eenzame man"

Op de opmerking dat zijn droom is om een kind van 13 te ontmaagden kan hij alleen nog "sorry, ja," uitbrengen. "Ik ben eenzaam en heb niet veel vrienden. Ik vond het een leuk gesprek." Daarop vraagt de Nederlander: "Een kind van 12 ontmaagden vind jij een leuk gesprek?" Waarop de Ieperling: "Contact met vrouwen van mijn eigen leeftijd lukt niet meer. Dus zoek ik ze jong. Ik had misschien niet zo jong mogen gaan. Ik ben echt geen viespeuk, ik ben een eenzame man."

Weg van Facebook

"Ik heb veel Facebookgroepen en datingsites, maar niemand reageert op mij. Ik heb dit nooit eerder gedaan." Van de pedojager moet hij daarna enkele keren oppompen, waarop hij gevraagd wordt om te vertrekken en zijn pagina op Facebook te verwijderen. Dat is intussen ook gebeurd, nadat het filmpje viraal was gegaan op sociale media.

Het parket bevestigt dat het de zaak onderzoekt. De man zou ook gearresteerd zijn en wordt verhoord.