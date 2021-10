"Ik denk dat jullie gaan verschieten" (De Pauw)

Bart De Pauw mag vandaag zijn versie van de feiten geven op het proces tegen hem over vermeende stalking van verschillende vrouwen. "Ik denk dat jullie gaan verschieten van een aantal dingen", zei hij bij aankomst aan de rechtbank.

Bart De Pauw mag vandaag zijn versie van de feiten geven op het proces tegen hem over vermeende stalking van verschillende vrouwen. "Ik denk dat jullie gaan verschieten van een aantal dingen", zei hij bij aankomst aan de rechtbank.

Ook vrouw op rechtbank

De televisiemaker kwam samen met zijn vrouw naar de rechtszaal in Mechelen. Woensdag, toen de verhalen van de vrouwen aan bod kwamen, was zij er nog niet bij.

De advocaten van de burgerlijke partijen schetsten een beeld van de televisiemaker als seriestalker zonder schuldinzicht. Het parket vorderde een celstraf van een jaar met probatieuitstel.

"Je kan vanalles beweren, maar je hebt ook de feiten", aldus De Pauw. "Dat gaan we vandaag aantonen." De getuigenissen gisteren waren voor De Pauw "een serieuze rollercoaster", zei hij. "Ik heb vandaag vanalles mogen lezen. Maar nu gaan we de puntjes op de i zetten."

"Nooit te laat om schuld te bekennen"

Of De Pauw zijn schuld zal erkennen, zoals de vrouwen en het openbaar ministerie vragen, is onduidelijk.

"Het is nooit te laat om het juiste te doen", zei Christine Mussche, advocate van de burgerlijke partijen, voor aanvang van de zitting. Mussche kondigde ook aan dat de vrouwen die ze verdedigt, zelf het woord zullen nemen.

"Ze gaan zeggen wat het voor hen betekend heeft, zowel op het moment van de stalking als in de hele periode die ze moesten doorlopen van 2017 tot vandaag."

Volgens de advocate was het belangrijk voor haar cliënten dat de procureur hun stelling heeft bevestigd. Dat de gevorderde straf "toch wel stevig is", is voor Mussche een vorm van erkenning.

