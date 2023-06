'Ik geef al 23 jaar geen water meer aan mijn gewassen': bioboer heeft geen last van oppompverbod

Bioboerderij De Zaaier teelt groenten op elf hectare. In 23 jaar tijd moest Diederik nog geen liter water geven aan zijn gewassen. Het geheim zit naar eigen zeggen in de grond. Hij ploegt z'n grond zo weinig mogelijk, waardoor de bodem luchtiger blijft. Kunstmeststoffen zal je Diederik ook niet zien gebruiken. Hij zweert bij natuurlijke producten die het water veel beter vasthouden. "Helaas is door het gebruik van kunstmest de organische stof in de laatste zeventig jaar in een snel tempo verbrand in de bodem. Daardoor hebben we minder vasthoudend vermogen. Het is een opdracht voor de landbouw om de grond opnieuw met veel organische stoffen te bewerken", legt Diederik uit.

Ook de massalandbouw zou deze technieken moeten gebruiken, vindt Diederik. Het is beter voor de grond en het geeft volgens de bioboer veel meer smaak aan de producten.