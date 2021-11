"Ik vraag mij af naar welke tijd wij gaan": weinig begrip voor nieuwe maatregelen in uitgaansleven

Deze morgen om 7 uur zijn nieuwe coronamaatregelen van kracht gegaan, die ook zwaar wegen op het uitgaansleven. Ze kunnen dan ook op weinig begrip rekenen van café-uitbaters en hun klanten, ondervonden we in het 'straatje' in Kortrijk.

Vanaf vandaag is het in horecazaken, dancings en discotheken niet enkel verplicht om een Covid Safe Ticket te tonen, ook het dragen van een mondmasker is verplicht. Uitbaters die de mondmaskerplicht niet zien zitten, kunnen die links laten liggen als ze hun bezoekers verplichten om ter plaatse een zelftest af te leggen.

Dat vinden veel uitbaters echter onwerkbaar. Brian Taveirne van Bar Luxe in Kortrijk reageert: "Plotseling moeten we alles weer gaan terugschroeven. Ik heb er ook geen uitleg meer voor. Ik vraag mij echt af naar welke tijd we gaan." Begin volgende week zitten alle uitbaters van het straatje in Kortrijk samen om te overleggen hoe ze alles zullen aanpakken. Ook de feestvierders zelf tonen weinig begrip voor de maatregelen.