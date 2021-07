Het dodelijke ongeval in Kortrijk, zondagnacht, waarbij een vader van drie kinderen om het leven kwam, snijdt nog dieper dan gedacht.

De bestuurder van de auto, een man van 27 uit Ingelmunster, zat namelijk al eerder een gevangenisstraf uit omdat hij in 2013 opzettelijk een man bijna doodreed. De onderzoeksrechter heeft de aanhouding van de man verlengd.

Mourad El Hardouz is de vriend van het slachtoffer en doet, in shock, zijn verhaal. Hij zag z'n vriend sterven in z'n armen.

