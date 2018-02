IKEA komt niet naar Wevelgem: reacties

De ondernemersorganisatie was altijd kritisch voor het IKEA-project in Wevelgem. "De desbetreffende site ligt op een sleutelas in het West-Vlaamse mobiliteitsnetwerk. Vaak staat het verkeer er reeds stil. Een nieuw winkelconcept waardoor er dagelijks honderden extra wagens bijkwamen, was geen optie", luidt het. Toch hoopt de organisatie dat bij het afspringen van de plannen, niet de plannen voor het aanpakken van het knooppunt A19-R8 opgeborgen worden.

Retail

Eurostat maakte gisteren bekend dat de Belgische winkeliers hun verkoop tussen december 2016 en december 2017 met 2,5% zagen dalen. Het veranderende retaillandschap treft vooral winkeliers in de winkelkernen waardoor van levendige kernen steeds minder sprake is. IKEA voorzag daarenboven in 10.000 vierkante meter extra retail in de periferie. "Dergelijke concepten zijn een ‘definitieve’ doodsteek voor onze levendige handelskernen. Met het afspringen van de plannen, roept UNIZO de steden en gemeenten op om nu volop te kiezen voor het versterken van de handelskernen in Zuid-West-Vlaanderen".

Groen

Ook Groen Wevelgem is tevreden met de aankondiging dat de meubelgigant afziet van de inplanting van een winkel op de site Ter Biest in Wevelgem. "Dat zou een drama geweest zijn voor de mobiliteit en de open ruimte in Wevelgem", zeggen de gemeenteraadsleden Carlo De Winter & Jasper Stragier.

De partij roept het gemeentebestuur en de Vlaamse overheid op om werk te maken van een andere invulling van het gebied. De ‘bijzondere potenties’ die aan dit gebied toegedicht worden, moeten volgens Groen eerder gezocht worden in een project dat (stads)landbouw en consument dichter bij elkaar brengt in plaats van de resterende open ruimte vol te bouwen.

Lees ook: