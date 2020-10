Illegale broodfokkerij blijft actief

"De illegale broodfokkers proberen de in bescherming genomen honden terug te winnen", alarmeert Fabrice Goffin, voorzitter van het dierenasiel in Oostende. Het asiel kreeg al meerdere onrustwekkende e-mails.

Afgelopen dinsdag werden 19 honden in beslag genomen in een appartement in Oostende. Een plaats waar drie jaar geleden al eens 17 honden moesten weggehaald worden. Ze werden ter verzorging naar het Blauwe Kruis van de Kust gebracht. Dat de honden in erbarmelijke omstandigheden leefden op het appartement, was meteen duidelijk. Een mopshondje verloor zelfs een oog.

Blijft gevaarlijk

Voorzitter van het dierenasiel Fabrice Goffin luidt nu nog steeds de alarmbel. "De illegale fokkers proberen de honden gewoon terug te krijgen. We kregen verschillende dubieuze mails van geïnteresseerde overnemers. Eentje vertelde een heel verhaal over zijn leven als 'hobbykweker'". Ze willen ze volgens de voorzitter echter enkel terugkrijgen voor winstbejag.

Hij wil dan ook de duidelijke boodschap verspreiden dat mensen beter hun honden niet bij een fokker gaan kopen. De markt lijkt zich steeds verder uit te breiden in Vlaanderen. Vroeger concentreerden deze praktijken zich vooral in Oost-Europa. "Fokkers zijn te herkennen aan hun aabod", vertelt Goffin. "Ze hebben vaak twee rassen ter beschikking én ze hebben altijd pups."