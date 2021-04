Illegale lozing doet waterloop wit kleuren

Al dagen is er vervuiling in de Sparkenvaardeken aan het industrieterrein Heernisse in Diksmuide.

Het water van de waterloop kleurt al enkele dagen wit en bedreigt de IJzer. De vervuiling dateert al van vrijdag, maar de oorzaak is nog niet achterhaald. De VMM heeft stalen genomen en er loopt een onderzoek naar de vervuiler(s). (Lees verder onder de foto)

De brandweer van Diksmuide kwam ter plaatse maar het afdammen van de waterloop bleek uiteindelijk geen optie. Ook de politie , De Vlaamse Waterweg en de Vlaamse Milieumaatschappij kwamen vaststellingen doen. Schepen van milieu Marc Deprez: "Momenteel is er nog geen vervuiling vastgesteld in de IJzer. Uiteraard zijn we wat in snelheid gepakt door de regen dit weekend. We zullen zien hoe het verder zal verlopen. We zullen dat op de voet volgen".

In de loop van de week verwacht Diksmuide de resultaten van het labo-onderzoek. Mogelijk kunnen die dan leiden naar de bron van vervuiling.