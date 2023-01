Illegale rave party in loods in Namen: eigenaar uit Wielsbeke is ontgoocheld

In de nacht van oud naar nieuw hebben 4000 feestvierders een illegale rave party gehouden in een bedrijfsloods in Sombreffe, bij Namen. De loods is eigendom van Tom Eeckhout uit Wielsbeke.

Filmpjes op sociale media laten niets aan de verbeelding over. In de nacht van 31 december op 1 januari maken 4.000 feestvierders het wel erg bont in een loods in Sombreffe, in Namen. De loods is eigendom van Tom Eeckhout uit Wielsbeke. Het was van rave en repeat, maar sleep zat er weinig in. Het feestje duurde nog tot zondagavond. Vanmorgen komt Eeckhout met een deurwaarder de schade opmeten.

"Ze hebben gewoon alles, werkelijk alles beklad met graffiti. Het is total loss. Het is total loss. Veel dingen kunnen we misschien nog wel oplossen. Maar de schade is enorm. Nooit gezien. Ik dacht dat het over een party ging. Dat het enkel de loodsen zouden zijn. Maar toen we deze morgen met de deurwaarder de ronde deden om alle schade op te meten hebben we hier in het kantoor vastgesteld dat het helemaal afgebroken is. De lavabo's die van de muur gerukt zijn, de glazen deuren zijn kapot. Plafonds zijn naar beneden gehaald, er is graffiti,...

Ravage

Het hekken aan de ingang van de bedrijfsgebouwen van Carwall is helemaal ingedeukt, de betonblokken hebben de mensenmassa niet tegengehouden. Op beelden is te zien hoe er ook met vuur wordt gedanst in de loods. Tom Eeckhout: " Zeven hectare groot, twee hectare bebouwd. De rest is parking. Ze hebben poorten open getrokken. De draad open gemaakt. De weg van hier tot de afrit van de snelweg stond vol met geparkeerde wagens. Als je vierduizend bezoekers hebt, heb je duizend wagens he. Alles was hier voorzien. Stroomgeneratoren, sanitair, water,... Alles was voorzien. En dat is opgebouwd op ongeveer anderhalf uur tijd."

Ontgoocheld

De nieuwe eigenaar Tom Eeckhout is zwaar ontgoocheld en dient een klacht in tegen onbekenden. "Ik ben vader van drie jonge kinderen. Ik krijg dat niet uitgelegd aan hen hoe we dit in de toekomst moeten doen? Als dit allemaal kan en mag zonder gevolgen, en dat de eigenaar de dupe is zonder dat ook maar iemand er iets aan doet, dat gaat mijn petje te boven."

Het feestje was illegaal, er was geen vergunning volgens de burgemeester. De gemeente kon de rave party niet kon tegenhouden. Politie kwam ter plaatse, maar die werd bekogeld met projectielen. Pas zondagavond werd de muziek stilgelegd.