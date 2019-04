In Blankenberge is een illegale tankplaats ontdekt. De politie viel er woensdagavond binnen. Duizenden liters rode diesel werden door de douane in beslag genomen.

Dat schrijft Het Nieuwsblad.

De illegale tankplaats was gelegen in de industriezone de Riethoek. Omwonenden merkten 's nachts verdacht veel activiteit op en verwittigden de politie. De recherche van de lokale politie viel dan woensdagavond binnen en ontdekte de tankplaats. Donderdagmorgen werd alles, duizenden liters rode diesel in grote jerrycans, in beslag genomen.