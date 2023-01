Illegale tewerkstelling op Proximus-werven

De sociale inspectie heeft bij een grootschalige controle illegale tewerkstelling en inbreuken op de arbeidswetgeving vastgesteld bij onderaannemers die in opdracht van Proximus instaan voor de uitrol van het glasvezelnetwerk. Ook werven in West-Vlaanderen werden gecontroleerd.

Een dertigtal inspecteurs van de federale en Vlaamse sociale-inspectiediensten controleerden twaalf werven in Antwerpen en Oost- en West-Vlaanderen. Dat schrijven De Tijd en L'Echo.

Ook inbreuken in West-Vlaanderen

"Daarop bleken zeventien onderaannemers, zestig werknemers, zeven zelfstandigen en één stagiair actief te zijn. We stelden in meer dan de helft van de gevallen sociale inbreuken vast", aldus Eddy Van Herreweghe, directeur sociale dumping en fraudenetwerken bij de RSZ-inspectie.

Elf onderaannemers en twee zelfstandigen respecteerden ook niet de dagelijks aangifte van de tewerkstelling, wat wettelijk verplicht is. Zo werden in Antwerpen op een werf in de Seefhoek vier illegaal tewerkgestelde Moldaviërs aangetroffen.

Op andere gelijkaardige werven in Oost- en West-Vlaanderen stootte de sociale inspectie op zwartwerk en diverse overtredingen van de arbeidswetgeving of op inbreuken op de werkloosheidsreglementering.

Proximus: "Niet op hoogte"

Proximus reageert verrast op de vaststellingen van de sociale inspectie en zegt daarvan niet op de hoogte te zijn en over onvoldoende informatie te beschikken. De telecomspeler zegt alles onmiddellijk verder te onderzoeken, in samenspraak met zijn partners, en contact op te nemen met de bevoegde instanties.

Proximus hecht het grootste belang aan integer en ethisch handelen en verwacht hetzelfde van de partijen waarmee het samenwerkt. Al onze 'policies' en contracten met externe partners bevatten duidelijke bepalingen omtrent het respecteren van de sociale- en arbeidswetgeving. Indien blijkt dat er effectief onregelmatigheden plaatsgevonden hebben op werven in onze opdracht, zullen wij onze controleprocedures kritisch tegen het licht houden en de nodige acties ondernemen ten aanzien van de betrokken partijen", aldus Proximus in een reactie.

Ook Rik Missault, de CEO van glasvezeljointventure Fiberklaar, is verwonderd. "We doen proactief erg veel inspecties op de werven", zegt hij. "Ongeveer een negentigtal per maand. Daarbij werden nog nooit inbreuken vastgesteld."