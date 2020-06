"Imaginebruges" moet toeristen naar Brugge leiden

"Imaginebruges" heet die en daarmee wil het stadsbestuur Brugge terug in de markt zetten als toeristische bestemming. Daarvoor werd een budget van & miljoen euro uitgetrokken.

Het reactivatieplan mikt in eerste instantie op binnenlands toerisme en toerisme uit de buurlanden. In een latere fase volgen de verdere markten. Schepen van Toerisme Philip Pierins: “We spelen ermee in op het gevoel en verlangen van mensen om opnieuw te reizen. We creëren ‘goesting’ om Brugge te bezoeken."

Per thema is er een campagnebeeld, een kleur en een slogan. Naast print wordt voor het online verhaal gekeken naar samenwerking met bloggers en influencers. Er komen campagnepagina’s op de website van de stad en Visit Bruges, sociale media en online advertising. De campagne zal ook te zien zijn in het straatbeeld.