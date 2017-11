Immokantoor vrijgesproken voor oplichting

De feiten dateren van september 2012. Een koppel was geïnteresseerd in een woning in de Consciencestraat. Het ondertekende een compromis, maar liet de tekst daarna nog nalezen door hun notaris. Ook de verkopers ondertekenden een compromis, maar niet hetzelfde exemplaar. Later kwam een hoger bod binnen en werd het huis uiteindelijk verkocht aan een ander koppel. Daarop stapte het eerste koppel naar de rechter.

Die oordeelt nu dat er nooit een geldig compromis is geweest. Er bestaat namelijk geen exemplaar met de vier handtekeningen, van kopers en verkopers. Daarom spreekt de rechter het immokantoor vrij en mogen de mensen die nu in het huis wonen, er blijven wonen.