Imog investeert 30.000 euro in strijd tegen sluikstort

Mensen die vuilnis achterlaten in de berm of naast containers. Het probleem is niet nieuw, maar steekt geregeld de kop op, ondanks sensibiliseringsacties van steden en afvalintercommunales.Ook Imog steekt nu een tandje bij in de strijd tegen sluikstort.

Vuilnis achterlaten in de berm of naast containers. Iedereen zegt, dat doe ik niet. Maar beelden van bewakingscamera’s in de IMOG-zone – tussen Menen en Waregem – tonen duidelijk dat sluikstorters niet altijd randfiguren zijn. Onlangs nog was er ook een hardnekkig geval aan het station in Harelbeke. Afvalintercommunale Imog gaat nu strenger optreden en heeft 3 extra camera’s gekocht om overtreders te betrappen en te beboeten. Enkel zo kan de zaak keren.

Investering van 30.000 euro

De camerabeelden van IMOG liegen er niet om. Mensen dumpen afval pal naast de container, het komt vaker voor dan je zou denken. De afvalintercommunale zet deze camera al 2 jaar in en investeert nu een kleine 30.000 euro in nog drie extra camera’s. Die kunnen ook ’s nachts nummerplaten en gezichten herkennen. De camera’s zullen ingezet worden op vraag van de steden en gemeenten.