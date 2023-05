IMOG moet steeds vaker lachgaspatronen verwerken

Afvalintercommunale IMOG krijgt steeds meer te maken met lachgaspatronen. En als die ontploffen, kunnen ze gevaarlijk zijn voor het personeel. ’t Is een extra aandachtspunt, ook al zijn er nog geen incidenten gemeld, zoals in Brussel.

Sommigen gebruiken lachgas als drug. Als je het inhaleert, zorgt het voor een roes. En dat kan heel schadelijk zijn voor de gezondheid. De politie neemt veel lachgaspatronen in beslag, en brengt die naar het recyclagepark in Moen, waar ze die verzamelen en naar een externe verwerker sturen.

"Op de recyclageparken ontvangen we drukrecipiënten om te voorkomen dat ze in het restafval terechtkomen," zegt Johan Bonnier, "want in het restafval kan dat een probleem geven bij de huis-aan-huis-inzameling. Een patroon met druk wordt explosief in een perswagen. Als dat in de verbrandingsinstallatie op temperatuur komt, geeft dat ook explosies. Dat kan veiligheidsrisico’s inhouden."