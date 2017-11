Implosie elektrisch toestel zorgt even voor paniek

Er was deze middag even paniek in een groot appartementsgebouw op de dijk van Oostende. Enkele bewoners werden geëvacueerd na een explosie. Ze worden opgevangen in de Kinepolis recht tegenover het appartementsgebouw.

Het appartementsgebouw Royal Palace telt 16 verdiepingen en is een erg groot appartementsblok. Kort na de middag was er een ontploffing van een televisietoestel of een elektriciteitskast op de dertiende verdieping. Dat leidde tot rookontwikkeling. Brandweer en politie zetten de grote middelen in en kwamen massaal ter plaatse. De brandweerposten van Gistel en Middelkerke kwamen ter plaatse, net als het Rode Kruis. Het gemeente rampenplan werd zelfs even afgekondigd. De Troonstraat werd ook afgesloten.

Enkele bewoners werden geëvacueerd en worden opgevangen in de Kinepolis recht tegenover het appartementsgebouw. De brandweer controleert preventief nu verder het appartementsgebouw. Er zouden geen gewonden zijn.

