Inbraak bij apotheek Rodenburg: "Ze pakten alles mee wat ze konden"

De daders hebben ingebroken via het raam. Volgens Joseph Allijns, de gewezen voorzitter van KV Kortrijk, ex-politicus, vader van de huidige Kortrijkse schepen van sport Wouter Allijns en partner van de eigenaar van de apotheker, namen de inbrekers alles mee wat ze konden meenemen. Dat was onder andere de sleutels van de auto, de wagen zelf, en de kassa van de apotheek. Daarnaast hebben ze ook de woning op de eerste verdieping doorzocht. Achteraf hebben de inbrekers de camerabeelden gewist.

"Het is vooral mentaal erg zwaar", vertelt Joseph Allijns. "Als je weet dat ze maar een deur van je verwijderd zijn en heel je woning hebben doorzocht, dan weegt dat erg door", vult hij verder aan. Jaren geleden zou er ook al een poging tot inbraak zijn geweest bij de apotheek.

Deze nacht diefstal met braak in apotheek en in onze woning. alles weg, ook de wagen Mercedes met nrpl 1VHA300. Ze hebben de camerabeelden professioneel gewist. Is niet fijn.

— joseph allijns (@josephallijns) June 11, 2022