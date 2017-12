Inbraak bij Euro Shop Middelkerke: 100.000 euro buit

Dieven hebben dinsdagnacht ingebroken in de Euro Shop in Middelkerke. Ze maakten een gat in het dak, en klommen met een ladder de winkel binnen. De buit: meer dan 100.000 euro aan artikelen.

De inbrekers hadden – vermoedelijk vooraf tijdens de openingsuren - een van de sensoren om beweging te detecteren afgeplakt. Ze beperkten hun rooftocht tot de rayon waar de sensor was uitgeschakeld.

Er werden scheermessen, robotstofzuigers, hoverboards, en spelconsoles gestolen. Hoe groot de buit precies is, is nog niet duidelijk. “Maar het zal meer dan 100.000 euro zijn”, klinkt het. De politie kwam ter plaatse, het labo voerde een sporenonderzoek uit. Diezelfde nacht waren er ook een viertal pogingen tot inbraak in vier andere omliggende winkels. Er is onderzoek opgestart, onder andere op basis van camerabeelden.

De eigenaar van de Euro Shop heeft een beloning van 5000 euro klaar voor een gouden tip rond de inbraak.