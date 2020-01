Inbraak in juwelierszaak in De Panne

Woensdagavond rond 22 uur is een juwelier uit de Zeelaan in De Panne het slachtoffer geworden van een overval. De twee vermoedelijke daders zijn gevat. Eén van hen raakte gewond bij de inbraak.

Het is al de vijfde keer in enkele jaren tijd dat de zaak overvallen wordt. De twee overvallers sloegen de ruit in van juwelierszaak 'Kiek' en graaiden juwelen mee die in de etalage lagen.

Dankzij een alerte getuige kon de politie van de zone Westkust de twee verdachten snel lokaliseren, in een appartement in De Panne. In dat appartement vond ze een deel van de buit terug en ook twee andere personen. De vier werden naar het centraal politiehuis gebracht. Een onderzoekrechter zal beslissen over hun eventuele aanhouding.